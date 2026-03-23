В России изъятые активы семьи экс-губернатора Челябинской области могут продать за 12 млрд

В России выставлены на продажу национализированные компании "Родник", "Проспект" и "Новая планета", владеющие крупными коммерческими объектами в Челябинске.

В столице Южного Урала им принадлежат ТРК "Родник", "Алмаз", "Урал", отель Radisson Blu и торговые площадки под магазины. До мая 2024 г. активами владели родственники бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его бизнес-партнёра, экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова.

Самый дорогостоящий актив – ООО "Родник" (Москва). Стоимость 100% доли в уставном капитале компании оценили в 8,2 млрд руб. Росимущество намерено получить 12,4 млрд руб. за 100% доли в каждой организации. Эксперты считают стоимость компаний привлекательной, однако предполагают, что покупатель уже определён, пишет "Ъ".

Ранее суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов предприятия "Макфа" и связанных с ним компаний, бенефициарами которых ведомство считает бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Оба находятся в международном розыске по обвинению в совершении преступлений коррупционной направленности.