Онищенко счёл, что материнство заложено в генах женщин

Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко полагает, что желание иметь детей заложено у женщин на уровне генов.

Другое дело, считает Онищенко, что для девушек, только-только отметивших совершеннолетие, не созданы условия для рождения и воспитания детей. Вчерашние школьницы поступают в ВУЗы, надо зачёты сдавать, стипендия мала, тут не до детей, пишет ТАСС.

Интересны Онищенко и другие аспекты человеческой жизни. В конце 2025 г. он высказался за удлинение рабочей недели россиян.

"Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья – никаких проблем", – ответил Онищенко на вопрос, как он оценивает идею перехода на шестидневную рабочую неделю в России.

Кроме того, он описал "самый лучший вариант" труда и отдыха в Новый год. По мнению Онищенко, он выглядит так: 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу.