Онищенко призвал ввести шестидневку для россиян

Вице-президент Российской академии образования, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался за удлинение рабочей недели россиян.

"Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья – никаких проблем", – так ответил Онищенко на вопрос РИА Новости, как он оценивает идею перехода на шестидневную рабочую неделю в России.

А в это самое время целый ряд крупнейших машиностроительных предприятий из-за "охлаждения экономики" и падения спроса перешел на четырехдневную и даже трехдневную рабочую неделю, среди них: "АвтоВАЗ", "ГАЗ", "Ростсельмаш", "Тихвинский вагоностроительный завод", "Уралвагонзавод" и другие.

Летом 2024 г. Минтруд заявлял, что не собирается вводить шестидневку.