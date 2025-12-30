Онищенко: Россиянам надо выходить на работу 2 января

Вице-президент Российской академии образования, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко описал "самый лучший вариант" труда и отдыха в Новый год.

По его мнению, он выглядит так: 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу, сообщил РИА Новости Онищенко.

Ранее он же высказался за удлинение рабочей недели россиян.

"Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья – никаких проблем", – сказал Онищенко.