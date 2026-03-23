Бюрократическая нагрузка на учителей только выросла - опрос Володина

Бюрократическая нагрузка на учителей не снизилась, а скорее только увеличилась. Такие результаты следуют из опроса председателя Госдумы Вячеслава Володина в Мах.

На днях Володин запустил опрос на тему бюрократии в школах. Формальным поводом стало недавнее заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева о том, что бюрократическая нагрузка в школах снижена в 25 раз. Володин решил спросить мнения учителей. И 69% отметили, что бюрократическая нагрузка на учителей не изменилась. А 28% - что она лишь стала больше. Только 3% считают, что она уменьшилась.

Учитель из Алтайского края пишет, что "не изменилось ничего, скоро детей учить некогда будет". Педагог из Московской области отметил, что это "отбивает желание быть учителем". А его коллега из Курской области пишет, что появилось огромное количество онлайн-опросов по темам, которые вообще не имеют отношения к работе учителя. Самое интересное, что эти мнения учителей приводит официальный сайт Госдумы.

Накануне.RU обращало внимание, что заявление Музаева явно неадекватное, потому что в школах не было 125 документов, которые официально нужно было заполнять (сейчас их пять видов).

По опросу Рособрнадзора, проведенному в октябре-ноябре, до 65% учителей заставляют готовить документы за пределами утвержденных перечней, а 92% учителей заставляют делать фотоотчеты о проводимых мероприятиях.