Снижение бюрократии? 65% учителей заполняют посторонние бумаги, признал Музаев

Рособрнадзор продолжает бороться с бюрократией в школах, но пока это не очень получается, признал глава надзорного ведомства Анзор Музаев на всероссийском совещании "Осуществление переданных полномочий в сфере образования с учетом подходов по снижению бюрократической нагрузки".

Он напомнил о проделанной работе по снижению бюрократической нагрузки и закреплении перечня обязательной для заполнения документации. Однако проблема в том, что многие директора школ боятся и заранее готовят разные документы для тех или иных проверяющих органов. Все это ложится тяжким бременем на учителей.

Показательны результаты опроса Рособрнадзора, проведенного в октябре-ноябре на платформе "Сферум" в мессенджере Max, в котором приняли участие 69 тыс. учителей школ, 16 тыс. воспитателей детских садов и 4 тыс. преподавателей техникумов. Согласно опросу, до 65% учителей заставляют готовить документы за пределами утвержденных перечней, а 56% сообщают, что в их должностные инструкции не было внесено изменений. То есть заставляют делать то, что прикажут. До 77% преподавателей приходится готовить информацию по запросам различных ведомств, которые регулярно поступают. Еще более красноречивая цифра: 92% учителей заставляют делать фотоотчеты о проводимых мероприятиях. Цифры убедительно свидетельствуют о том, что педагогов нагружают посторонней работой, никак не связанной с обучением.

Музаев признал проблему и рекомендовал всем регионам перенимать опыт Департамента образования и науки Москвы, который запретил школам отвечать на поступающие к ним напрямую запросы иных ведомств и организаций, а велел перенаправлять их в Департамент.

"Москва поставила этот фильтр и защитила своих директоров и учителей от запросов. Этот опыт надо использовать", – подчеркнул он.

Рособрнадзор и Минпросвещения РФ до 1 февраля 2026 года проводят отбор предложений, направленных на снижение бюрократической нагрузки в системе образования.

Слова Музаева, однако, вызывают недоумение. С одной стороны, он признает очевидное - что бюрократия душит школы, а с другой - количество документов, которые должны заполнять школьные учителя, снизилось в 25 раз. Он докладывал об этом ранее, в том числе премьеру Михаилу Мишустину.

Тем временем более 60% ушедших из школ учителей назвали имитацию работы и посторонние занятия, включая бюрократию, в числе главных причин своего ухода. В конце 2023 года советник главы Рособрнадзора Наталья Алтыникова сказала, что образовательные учреждения все так же задыхаются от бюрократии. Эксперименты по ее снижению все время идут, но никаких конкретных результатов не дали. Осенью 2024 года она сообщила, что 67% учителей все так же жалуются на сумасшедшую бюрократию. При этом она становится цифровой. Судя по цифрам, приведенным Музаевым, в этом отношении ничего не меняется.