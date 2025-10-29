29 Октября 2025
в россии
Образование В России
Музаев снова заявил, что бюрократия в школах снижена в 25 раз

Количество документов, которые должны заполнять школьные учителя, снизилось в 25 раз. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на совещании по теме бюрократии в школе.
Он не уточнил, с чем приводится сравнение, а на чем основаны эти данные, понять невозможно. Сейчас, согласно приказу Минпросвещения, учителя обязаны заполнять только пять документов: программу учебного курса, журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной работы и характеристику на ученика (по запросу). Однако это пять видов документов. Первые четыре вида нужно умножать на количество классов и предметов, потому что если учитель ведет свой предмет в пяти классах, то ему нужно заполнять пять программ, пять журналов и т.д. Поэтому по факту на педагоге по-прежнему может "висеть" не один десяток документов.

Также Музаев говорит о тех документах, которые учителя заполняют официально. Но основное время связано с бюрократией, которая никак не фиксируется, причем обычно все это нужно делать срочно, жалуются учителя. К тому же если даже говорить об официальных документах, то их снижение в 25 раз означает, что ранее учителя официально должны были заполнять 125 документов. Видимо, Музаев не замечает странности этих заявлений.

"Много лет говорили об этом, много поручений давалось, многие годы такие приказы не принимались. И в конце концов они были приняты", — сказал чиновник.

Накануне вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение законодательно ограничить бюрократическую нагрузку на учителей до 10% рабочего времени. Речь идет о составлении отчетов, справок, заполнении разных форм и прочих бумажек, никак не связанных с образовательным процессом. Именно они, а не официальные документы, пожирают все время педагогов, говорят все эксперты и сами учителя. "Учитель должен учить, а не отчитываться", - написал у себя в телеграм-канале Чернышов.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, призвал снизить бюрократическую нагрузку на учителей и закрепить это в Стратегии развития системы образования. В августе Музаев доложил ему, что это уже сделано - нагрузка снижена в 25 раз. Согласятся ли с этим учителя? Согласно недавнему опросу, более 60% ушедших из школ учителей назвали имитацию работы и посторонние занятия, включая бюрократию, в числе главных причин своего ухода.

Теги: музаев, школа, учителя, бюрократия


