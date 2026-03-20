Politico: Орбан победил на саммите ЕС, заблокировав кредит Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан уехал из Брюсселя, где завершился саммит ЕС, в хорошем настроении. Об этом пишет Politico.

Фактически он одержал крупную победу, заблокировав кредит Украине, оценивает результаты саммита издание. На кону стоял вопрос, как преодолеть вето Венгрии, который она наложила на уже согласованный кредит ЕС Украине в размере 90 млрд евро. И это так и не удалось сделать

Глава правительства Нидерландов Роб Йеттен сообщил, что атмосфера на саммите временами была ледяной и сопровождалась неловким молчанием. А сама встреча свелась к красивым, но пустым заявлениям, которые обнажили бессилие ЕС.

Как пишет The Wall Street Journal, теперь ЕС придется найти другие пути финансирования Киева или же пойти на выполнение требований Будапешта. Они состоят в том, что Украина должна возобновить поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", который якобы был выведен из строя. Но если ЕС заставит Украину это сделать, это фактически будет признанием того, что Киев лгал, как и говорил Орбан. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Киев и ЕС проявить гибкость, чтобы разблокировать кредит.

Характерно, что на саммите выступал по видеосвязи и Зеленский. Когда тот взял слово, Орбан покинул свое место. По словам высокопоставленного дипломата ЕС, Орбан презирает этого выскочку, который возомнил о себе гораздо больше, чем он значит.