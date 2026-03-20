20 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Реконструкция улицы Выставочной в Хабаровске выходит на финишную прямую

В столице Хабаровского края завершают работы по обновлению важного дорожного участка - улицы Выставочной. Ремонт ведется в рамках выполнения поручения мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Обновление этого дорожного участка позволит существенно улучшить трафик движения в густонаселенном микрорайоне. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом. Общая стоимость реконструкции составила порядка 50 млн рублей - это федеральные средства, доведенные до муниципалитета в виде краевых субсидий.

(2026)|Фото: khv27.ru

Хабаровские водители уже позитивно оценили работу дорожников.

Контроль за ходом работ здесь также ведет депутат Законодательной думы Хабаровского края Константин Юров. «Долгое время проезд по этому участку был затруднен: отсутствие полноценного покрытия и несанкционированные гаражи делали путь неудобным как для водителей, так и для пешеходов. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Отклик от жителей мы получаем очень хороший. Совместно с мэром Хабаровска Сергеем Анатольевичем Кравчуком мы пришли к тому, что дорогу нужно отремонтировать для удобства жителей. Сегодня дорожное полотно здесь отремонтировано. Даже во время проверочных выездов хабаровчане благодарят за результат. Это и есть главная оценка нашей работы. Сейчас трасса отчасти функционирует», - прокомментировал парламентарий.

(2026)|Фото: khv27.ru

Начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Дмитрий Чеверда отмечает: "Мы проделали большую работу: от проектирования до принятия сложных технических решений. В итоге переложили порядка 500 метров дороги - теперь здесь везде качественное асфальтобетонное покрытие. Улицу оборудовали тротуарами с обеих сторон, обустроили современную систему водоотведения и установили опоры освещения на всем протяжении участка».

Ремонт улицы Выставочной выполнен комплексно: помимо самой проезжей части, здесь уже подготовлены газоны. На объект распространяется стандартная гарантия.

 

Теги: реконструкция дороги, мэр хабаровска, дорожное полотно, сергей кравчук


