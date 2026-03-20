Реконструкция улицы Выставочной в Хабаровске выходит на финишную прямую

В столице Хабаровского края завершают работы по обновлению важного дорожного участка - улицы Выставочной. Ремонт ведется в рамках выполнения поручения мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Обновление этого дорожного участка позволит существенно улучшить трафик движения в густонаселенном микрорайоне. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом. Общая стоимость реконструкции составила порядка 50 млн рублей - это федеральные средства, доведенные до муниципалитета в виде краевых субсидий.

Хабаровские водители уже позитивно оценили работу дорожников.

Контроль за ходом работ здесь также ведет депутат Законодательной думы Хабаровского края Константин Юров. «Долгое время проезд по этому участку был затруднен: отсутствие полноценного покрытия и несанкционированные гаражи делали путь неудобным как для водителей, так и для пешеходов. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Отклик от жителей мы получаем очень хороший. Совместно с мэром Хабаровска Сергеем Анатольевичем Кравчуком мы пришли к тому, что дорогу нужно отремонтировать для удобства жителей. Сегодня дорожное полотно здесь отремонтировано. Даже во время проверочных выездов хабаровчане благодарят за результат. Это и есть главная оценка нашей работы. Сейчас трасса отчасти функционирует», - прокомментировал парламентарий.

Начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Дмитрий Чеверда отмечает: "Мы проделали большую работу: от проектирования до принятия сложных технических решений. В итоге переложили порядка 500 метров дороги - теперь здесь везде качественное асфальтобетонное покрытие. Улицу оборудовали тротуарами с обеих сторон, обустроили современную систему водоотведения и установили опоры освещения на всем протяжении участка».

Ремонт улицы Выставочной выполнен комплексно: помимо самой проезжей части, здесь уже подготовлены газоны. На объект распространяется стандартная гарантия.