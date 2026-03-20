Экс-вице-губернатор Челябинской области осуждён за организацию строительства коттеджей в охранной зоне озера Увильды

В Аргаяшском районе Южного Урала осуждён бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев. Он получил срок за мошенничество.

По данным следствия, в 2009 г. Уфимцев и трое соучастников обманом на безвозмездной основе приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы – озера Увильды, находящегося в федеральной собственности.

Соучастники организовали заключение бессрочного договора пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением. По документу они бесплатно получили 5 га леса для строительства детского оздоровительного лагеря. После этого на участке появились коттеджи. Дома и земля были оформлены на подконтрольное юрлицо, а потом проданы. Приговор Уфимцеву – четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и штрафом в 500 тыс. руб., сообщает прокуратура Челябинской области.

Уфимцев работал заместителем главы Челябинска с мая 2005 г. В 2010 г. он стал вице-губернатором, а в апреле 2013 г. покинул этот пост по собственному желанию.