Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Экс-вице-губернатор Челябинской области осуждён за организацию строительства коттеджей в охранной зоне озера Увильды

В Аргаяшском районе Южного Урала осуждён бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев. Он получил срок за мошенничество.

По данным следствия, в 2009 г. Уфимцев и трое соучастников обманом на безвозмездной основе приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы – озера Увильды, находящегося в федеральной собственности.

Соучастники организовали заключение бессрочного договора пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением. По документу они бесплатно получили 5 га леса для строительства детского оздоровительного лагеря. После этого на участке появились коттеджи. Дома и земля были оформлены на подконтрольное юрлицо, а потом проданы. Приговор Уфимцеву – четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и штрафом в 500 тыс. руб., сообщает прокуратура Челябинской области.

Уфимцев работал заместителем главы Челябинска с мая 2005 г. В 2010 г. он стал вице-губернатором, а в апреле 2013 г. покинул этот пост по собственному желанию.

Теги: Александр Уфимцев, срок, коттедж


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.06.2019 08:18 Мск Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном строительстве коттеджей в охранной зоне озера Увильды
Ранее 20.05.2019 13:17 Мск В Челябинске будут судить экс-чиновников за незаконное строительство коттеджей в лесу возле озера Увильды
Ранее 18.04.2019 08:52 Мск В Челябинске суд оставил без изменения решение о заочном аресте бывшего вице-губернатора Уфимцева
Ранее 03.04.2019 15:22 Мск В Челябинске суд пересмотрит решение о заочном аресте бывшего вице-губернатора Уфимцева
Ранее 23.11.2018 13:30 Мск Скрывается за пределами Российской Федерации. В Челябинске суд заочно арестовал бывшего вице-губернатора области
Ранее 22.11.2018 16:39 Мск Бывший вице-губернатор Челябинской области объявлен в розыск

