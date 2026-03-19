Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане у северных Курил

В Тихом океане рядом с северными Курилами произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщила "РИА Новости" начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. Специалисты определили эпицентр в 210 километрах к юго-востоку от города Северо-Курильск на острове Парамушир.

Сейсмолог пояснила, что очаг землетрясения залегал на глубине 47 километров. Несмотря на силу толчков, жители региона их не почувствовали, и сообщений об ощутимости в экстренные службы не поступало. Специалисты также не объявляли угрозу цунами.

Похожее природное явление случилось несколько дней назад в Магаданской области. Там магнитуда составила около пяти баллов. Тогда жители города и соседних поселков отчетливо ощутили колебания почвы, однако и в тот раз обошлось без пострадавших и разрушений. Ситуация на Дальнем Востоке остается под наблюдением экспертов.

Ранее в Магадане и окрестностях произошло землетрясение силой около 5 баллов с эпицентром в 45 километрах от поселка Клепка, которое отчетливо почувствовали местные жители. Губернатор Сергей Носов и МЧС сообщили, что повторных толчков не ожидается, а все городские службы работают в штатном режиме.