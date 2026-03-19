Бывший югорский сенатор Эдуард Исаков покидает пост заместителя губернатора Югры

Бывший сенатор от Югры, а ныне заместитель губернатора Эдуард Исаков заявил, что принял решение оставить свой пост, передает корреспондент Накануне.RU

Причины ухода Исаков не называет, однако пообещал, совместно с новым куратором "доделать все дела", которые у него в работе.

"Все дела, которые у меня в работе, ваши просьбы и обращения я доделаю совместно с новым куратором. Дорогие волонтеры, я остаюсь с вами на связи 24/7. Воины, к кому обещал приехать в места прохождения вашей службы, я обязательно приеду, в скором времени. Югра навсегда останется моим родным домом, здесь живут родители моей супруги, здесь прошла большая часть моей жизни, молодость, здесь я обрел свое семейное счастье. Благодарю за доверие, которое мне оказал губернатор Югры Руслан Кухарук, когда предложил стать частью команды Правительства региона. Эта работа стала для меня важным профессиональным опытом. Желаю успехов своим коллегам в реализации задач, направленных на улучшение качества жизни югорчан. Остаюсь на связи", - заявил Исаков.

Исаков заявил, что Югре посвятил 30 лет жизни, приехав в регион в 1996 году, в 23-летнем возрасте, представляя Югру в сборной страны по пауэрлифтингу. Исаков прошел профессиональный путь тренера, реализовал свой самый большой проект в жизни - Центр адаптивного спорта.

Девять лет Эдуард Исаков представлял Югру в Совете Федерации. Напомним, с поста сенатора он ушел в августе 2024 года, уступив место прежнему губернатору Наталье Комаровой, которая в свое время и направила его в Совет Федерации.

Добавим, что Эдуард Исаков был замешан в семейном скандале. Его дочь от первого брака Диана Исакова покинула Россию после публичных высказываний против СВО. Она дала интервью СМИ-иноагенту. Эдуард Исаков назвал ее "предателем" за осуждение специальной военной операции на Украине. Политик также сообщил, что не воспитывал дочь с трех лет и что она состоит на учете в психоневрологическом диспансере в городе Югорске. По мнению Исакова, девушка дала интервью, чтобы "хайпануть на серьезной теме". Он подчеркнул, что не отрекался от дочери, однако у него с ней конфликт, серьезные разногласия, он разочарован ее поведением, отношением к нему и к стране и заявил, что позиция Дианы сформирована на "поверхностных знаниях, неполной информации, полученной исключительно из оппозиционных СМИ.