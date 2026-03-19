Бывший югорский сенатор Эдуард Исаков покидает пост заместителя губернатора Югры

19 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: vk.com/senator_isakov

Бывший югорский сенатор Эдуард Исаков покидает пост заместителя губернатора Югры

Бывший сенатор от Югры, а ныне заместитель губернатора Эдуард Исаков заявил, что принял решение оставить свой пост, передает корреспондент Накануне.RU
Причины ухода Исаков не называет, однако пообещал, совместно с новым куратором "доделать все дела", которые у него в работе.

"Все дела, которые у меня в работе, ваши просьбы и обращения я доделаю совместно с новым куратором. Дорогие волонтеры, я остаюсь с вами на связи 24/7. Воины, к кому обещал приехать в места прохождения вашей службы, я обязательно приеду, в скором времени. Югра навсегда останется моим родным домом, здесь живут родители моей супруги, здесь прошла большая часть моей жизни, молодость, здесь я обрел свое семейное счастье. Благодарю за доверие, которое мне оказал губернатор Югры Руслан Кухарук, когда предложил стать частью команды Правительства региона. Эта работа стала для меня важным профессиональным опытом. Желаю успехов своим коллегам в реализации задач, направленных на улучшение качества жизни югорчан. Остаюсь на связи", - заявил Исаков.

Исаков заявил, что Югре посвятил 30 лет жизни, приехав в регион в 1996 году, в 23-летнем возрасте, представляя Югру в сборной страны по пауэрлифтингу. Исаков прошел профессиональный путь тренера, реализовал свой самый большой проект в жизни - Центр адаптивного спорта.

Девять лет Эдуард Исаков представлял Югру в Совете Федерации. Напомним, с поста сенатора он ушел в августе 2024 года, уступив место прежнему губернатору Наталье Комаровой, которая в свое время и направила его в Совет Федерации.

Добавим, что Эдуард Исаков был замешан в семейном скандале. Его дочь от первого брака Диана Исакова покинула Россию после публичных высказываний против СВО. Она дала интервью СМИ-иноагенту. Эдуард Исаков назвал ее "предателем" за осуждение специальной военной операции на Украине. Политик также сообщил, что не воспитывал дочь с трех лет и что она состоит на учете в психоневрологическом диспансере в городе Югорске. По мнению Исакова, девушка дала интервью, чтобы "хайпануть на серьезной теме". Он подчеркнул, что не отрекался от дочери, однако у него с ней конфликт, серьезные разногласия, он разочарован ее поведением, отношением к нему и к стране и заявил, что позиция Дианы сформирована на "поверхностных знаниях, неполной информации, полученной исключительно из оппозиционных СМИ.

Теги: Эдуард Исаков, сенатор, отставка


