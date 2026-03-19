"Макфа" ушла с молотка за 22,4 миллиарда

19 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Челябинская область В России
Фото: Накануне.RU

"Макфа" ушла с молотка за 22,4 миллиарда

Раскрыта стоимость крупнейших приватизаций 2025 г.
В ушедшем году среди самых крупных сделок по приватизации стали "Макфа" (принесла 22,4 млрд руб.), "Кубань-вино" (19,9 млрд), Башкирская содовая компания (17,4 млрд) и "Ариант" (9,4 млрд). Данные указаны в презентации, показанной на коллегии Росимущества, их приводит РБК. Стояла задача обеспечить поступление средств от приватизации в размере 81,5 млрд руб., и она была выполнена – бюджет получил 84,2 млрд руб., сказал руководитель Росимущества Вадим Яковенко.

Ранее суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов предприятия "Макфа" и связанных с ним компаний, бенефициарами которых ведомство считает бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Оба находятся в международном розыске по обвинению в совершении преступлений коррупционной направленности.

Теги: "Макфа", продажа, приватизация


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


