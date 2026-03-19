"Макфа" ушла с молотка за 22,4 миллиарда

Раскрыта стоимость крупнейших приватизаций 2025 г.

В ушедшем году среди самых крупных сделок по приватизации стали "Макфа" (принесла 22,4 млрд руб.), "Кубань-вино" (19,9 млрд), Башкирская содовая компания (17,4 млрд) и "Ариант" (9,4 млрд). Данные указаны в презентации, показанной на коллегии Росимущества, их приводит РБК. Стояла задача обеспечить поступление средств от приватизации в размере 81,5 млрд руб., и она была выполнена – бюджет получил 84,2 млрд руб., сказал руководитель Росимущества Вадим Яковенко.

Ранее суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов предприятия "Макфа" и связанных с ним компаний, бенефициарами которых ведомство считает бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Оба находятся в международном розыске по обвинению в совершении преступлений коррупционной направленности.