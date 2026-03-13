В Челябинской области расходы жителей существенно превысили доходы

В прошлом году расходы жителей Южного Урала росли быстрее, чем доходы.

Отток сбережений составил 115,7 млрд руб. В 2024 г. был прирост 8,7 млрд руб., приводит "Ъ-Южный Урал" данные Челябинскстата.

Отметим, финансовые трудности коснулись не только жителей конкретно Челябинской области, но и федеральной казны. Правительство готовится урезать расходы федерального бюджета на 10%. Социальные обязательства, оборону и поддержку семей участников СВО обещают не трогать, остальное пока под вопросом — под нож могут пойти нацпроекты и инфраструктура.