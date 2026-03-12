В Верхней Пышме возбудили уголовное дело после выстрела школьника в одноклассника

После того, как в Верхней Пышме 11-летний школьник выстрелил в своего одноклассника из пневматического пистолета, было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ "Халатность". Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Следствие считает, что к инциденту могло привести ненадлежащее исполнение должностными лицами школы своих обязанностей по обеспечению прав детей и безопасности учебного процесса.

Напомним, инцидент произошел 11 марта. Предварительно установлено, что ученик 5 класса пронес в школу пневматическое оружие, из которого выстрелил в лоб своему однокласснику. Это случилось во время урока английского языка.

Со слов самого школьника, на курок он якобы нажал неумышленно во время игры. Прокуратура города организовала проверку. Также по ситуации начата доследственная проверка.