В Екатеринбурге по делу о мошенничестве заочно арестован гражданин США

В Екатеринбурге заочно арестован гражданин США Игорь Райхельсон. Такое решение сегодня вынес Ленинский районный суд уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Райхельсон обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Следствие вышло с ходатайством об его аресте. Как полагают следователи, мужчина злоупотребил полномочиями руководства ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма", чем причинил ущерб предприятию на сумму более 5,1 млрд рублей.

Райхельсон является гражданином США, он объявлен в международный розыск.

"Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу с момента задержания на территории России", - уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что еще одним фигурантом дела о мошенничестве является бывший генеральный директор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин.