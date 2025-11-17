Экс-директора "ВСМПО-АВИСМА" Воеводина не стали выпускать из СИЗО

Свердловский областной суд отказал адвокату в смягчении меры пресечения бывшему генеральному директору "ВСМПО-АВИСМА" Михаилу Воеводину.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест Воеводину до 29 января 2026 года. Адвокат обжаловал постановление, прося для своего подзащитного более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Однако, рассмотрев материалы дела, суд решил оставить Воеводина в СИЗО.

Напомним, экс-директор "ВСМПО-АВИСМА" обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ранее сообщалось, что Михаила Воеводина задержали в Москве по делу о мошенничестве. Ему и второму фигуранту – гражданину США Игорю Райхельсону – вменили закупку шихтовых заготовок по завышенным ценам. Следствие полагает, что ущерб от их действий составил миллиарды рублей.