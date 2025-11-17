17 Ноября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-директора "ВСМПО-АВИСМА" Воеводина не стали выпускать из СИЗО

Свердловский областной суд отказал адвокату в смягчении меры пресечения бывшему генеральному директору "ВСМПО-АВИСМА" Михаилу Воеводину.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест Воеводину до 29 января 2026 года. Адвокат обжаловал постановление, прося для своего подзащитного более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Однако, рассмотрев материалы дела, суд решил оставить Воеводина в СИЗО.

Напомним, экс-директор "ВСМПО-АВИСМА" обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ранее сообщалось, что Михаила Воеводина задержали в Москве по делу о мошенничестве. Ему и второму фигуранту – гражданину США Игорю Райхельсону – вменили закупку шихтовых заготовок по завышенным ценам. Следствие полагает, что ущерб от их действий составил миллиарды рублей.

Теги: ВСМПО-АВИСМА, Воеводин, суд, арест


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.10.2025 10:48 Мск Бывший гендиректор "ВСМПО-Ависма" будет под арестом до января 2026 года
Ранее 25.08.2025 11:02 Мск Швейцарский суд арестовал счета титанового гиганта "ВСМПО-Ависма"
Ранее 19.08.2025 15:21 Мск Бывшему гендиректору "ВСМПО-Ависма" продлили арест до октября
Ранее 27.06.2025 12:17 Мск Бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" арестовали в Москве по делу о мошенничестве

