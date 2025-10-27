Бывший гендиректор "ВСМПО-Ависма" будет под арестом до января 2026 года

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест бывшему генеральному директору "ВСМПО-Ависма" Михаилу Воеводину.

Напомним, экс-топ-менеджер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Следствие вышло с ходатайством о продлении Воеводину срока содержания под стражей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, арест Воеводина продлен до 29 января 2026 года. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в областной суд.

Стоит отметить, что в августе срок ареста Михаила Воеводина был продлен до 29 октября.