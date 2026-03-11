В свердловском минздраве заявили о сокращении числа абортов в регионе

В Свердловской области число прерываний беременности за последние пять лет заметно снизилось. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По данным ведомства, если в 2020 году на Среднем Урале насчитывалось 23 тысячи 75 случаев абортов, то в 2025 году их число сократилось до 13 тысяч 96 случаев. Особенно заметна положительная динамика в сокращении числа абортов по желанию женщины: этот показатель с 15 тысяч 651 в 2020 году снизился до 8 тысяч 440 в 2025 году.

"Изменения отражаются и в относительных показателях: число прерываний беременности на тысячу женщин фертильного возраста уменьшилось с 23,1 до 15,1, а показатель абортов на 100 родов снизился с 55,8 до 42. Показатель абортов по желанию на тысячу женщин фертильного возраста сократился в 1,6 раза: с 15,7 до 9,8", - добавили в свердловском минздраве.

Ранее сообщалось, что в свердловских больницах хотят привлекать священников для отговаривания женщин от аборта. На этом фоне об отказе от абортов заявляют частные клиники Екатеринбурга.