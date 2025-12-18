В свердловских больницах хотят привлекать священников для отговаривания женщин от аборта

В Свердловской области собираются создать расширенную комиссию по репродуктивному выбору, которая смогла бы отговорить женщину от решения сделать аборт. В нее, помимо врача и психолога, хотят также включить специалиста социальной службы и священнослужителя, рассказала главный акушер-гинеколог региона Евгения Ожегова. По ее словам, на такой шаг женщина часто идет не из-за медицинских показателей, а личных или социальных трудностей.

"Мы хотим расширить эту комиссию… туда будет входить и социальная служба, и священнослужители. Нужно понять причину, почему женщина идёт на прерывание беременности. Ни одна женщина не приходит к этому решению просто так", — подчеркнула Ожегова в эфире программы "Акцент" на ОТВ.

Созданием комиссии займется региональный минздрав. Благодаря ей планируется снизить количество абортов с четырех до двух из пяти. На комиссии женщинам будут рассказывать про доступные льготы для матерей от государства и региона, а работодатели, по словам Ожеговой, уже активно работают с Минздравом по созданию льгот для беременных.

При этом, пациентка все еще сможет сделать аборт бесплатно по ОМС. Для удобства, в женских консультациях региона собираются создать "зеленый коридор", решивших принять беременность. Это позволит избежать очередей и не упустить сроки проведения медикаментозного аборта, который считается более щадящим для здоровья. Более того, уже создаются кабинеты и проходят обучение врачи, чьими пациентками станут женщины, находящиеся в трудном репродуктивном выборе. Для медиков готовят специальные курсы по психологии на базе УГМУ.

Новая система должна снизить число абортов и одновременно усилить поддержку женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Ранее один из крупных медцентров в регионе "Шанс" стал первой частной клиникой на Среднем Урале, решившей отказаться от абортов.