25 Декабря 2025
Здравоохранение Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге еще одна частная клиника отказалась от абортов

Вторая частная клиника в Екатеринбурге заявила о намерении отказаться от проведения абортов. Об этом заявила директор Екатеринбургского медицинского центра Дарья Акулова. По ее словам, искусственное прерывание беременности в ЕМЦ станет невозможным с 1 января 2026 года.

"Одно из приоритетных направлений развития на 2026 год - подготовка к беременности и ведение беременности. Если женщина после всех консультаций принимает решение, что она не хочет сохранить беременность, с 1 января 2026 года мы действуем согласно новой маршрутизации пациентов, утвержденной минздравом нашей области. Это значит, что в Екатеринбурге будут выделены определенные медучреждения государственного сектора, в которых можно будет пройти эти консультации и принять окончательные решения", - передает ее слова ОТВ.

Акулова рассказала, что в 2024 году в стенах ЕМЦ было проведено около 350 абортов, а в 2025 году еще больше. Отказ частных клиник от абортов, считает директор центра, поможет улучшить демографическую картину, однако только этой меры недостаточно. Чтобы девушки действительно не боялись рожать, необходимо увеличить меры социальной поддержки и создать для будущих мам действительно качественную финансовую подушку безопасности.

"Необходимо оказывать не только запретительные и ограничительные меры, но и увеличивать меры социальной поддержки. Так, чтобы женщина могла не боясь уходить в декретный отпуск, чтобы у нее была поддержка на всех уровнях, независимо от ее стажа и наличия белой зарплаты. Если женщина в возрасте студента, то рассчитывать она может только на отца ребенка, который, скорее всего, тоже является студентом. Для них сложно принять решение, потому что они думают о будущем, о том, как обеспечить малыша", - добавила Акулова.

Напомним, что первой частной клиникой в регионе, принявшей такое радикальное решение стал один из крупных медцентров Свердловской области "Шанс". Нововведение также начнет действовать в медучреждении с 1 января 2026 года. Если же потенциальную мать не удастся переубедить, ее направят в государственную больницу для дальнейшей работы.

Теги: Екатеринбург, аборт, частная клиника, отказ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

