"Уральская ночь музыки-2026" пройдет 19 июня

В 2026 году традиционный фестиваль "Уральская ночь музыки" пройдет 19 июня в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Директор фестиваля Евгений Горенбург отметил, что для участия подано уже 1,5 тысячи заявок от музыкальных групп и солистов. Ожидается, что всего выступят более 4 тысяч участников на 100 площадках. Часть из них присоединится к фестивалю впервые.

В Год уральского рока на сцену выйдут и основатели Свердловского рок-клуба. А финальную песню "Ночь пройдет, наступит утро ясное…" исполнит группа "Чайф".

Стоит отметить, что фестиваль "Уральская ночь музыки" этим летом пройдет в 12-й раз. Ранее сообщалось, что ежегодно он приносит в бюджет Екатеринбурга около 1 млрд рублей.