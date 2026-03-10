10 Марта 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге стартовал процесс по делу о поножовщине отчима и пасынка в больнице

В Екатеринбурге стартовал процесс по делу в отношении местного жителя, набросившегося с ножом на пасынка в стенах медучреждения.

Напомним, инцидент с нападением произошел 12 декабря на лестничной площадке отделения нейрохирургии ГАУЗ Свердловской области "Городская клиническая больница № 40". Оба участника потасовки пришли к пациентке - матери парня и супруге нападавшего. По версии следствия, Андрей Быструшкин, намереваясь убить пасынка, достал нож и нанес колото-резанную рану передней поверхности грудной клетки слева и непроникающую колото-резанную рану задней поверхности левого плеча, после чего сбежал.

Мужчину задержала охрана больницы, а пострадавшему оперативно оказали медпомощь, благодаря чему он выжил. Органами следствия Быструшкин обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство".

В судебном заседании ходатайство гособвинения о продлении ареста было удовлетворено. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 26 августа включительно. Продолжение судебного заседания назначено на 6 апреля.

Теги: Екатеринбург, нож, покушение на убийство, отчим, пасынок, больница


