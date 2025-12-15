В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после поножовщины в медучреждении

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после поножовщины в нейрохирургии 40-й больницы.

Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, инцидент произошел еще 12 декабря. По версии следствия, подозреваемый 1966 г.р. вступил в конфликт с потерпевшим, достал складной нож и нанес потерпевшему ранения. Последнему оперативно оказали медицинскую помощь, благодаря чему его удалось спасти.

"В настоящее время следователем СК России по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него соответствующей меры пресечения", - добавили в СКР.

Ранее в паблике ВК "ГКБ 40 Екатеринбург" сообщалось, что участниками конфликта стали 37-летний сын 56-летней пациентки и ее супруг. Отчим нанес пасынку удар в грудную клетку, после чего сбежал. Его задержали охранники больницы, ему так же оказана медицинская помощь. После этого нападавшего изолировали.