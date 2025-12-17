17 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Отчима, напавшего с ножом на пасынка в больнице Екатеринбурга, отправили в СИЗО

Жителя Екатеринбурга Андрея Быструшкина, обвиняемого в покушении на убийство своего пасынка в стенах больницы, отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, инцидент с нападением произошел 12 декабря на лестничной площадке отделения нейрохирургии ГАУЗ Свердловской области "Городская клиническая больница № 40". Оба участника потасовки пришли к пациентке - матери парня и супруге нападавшего. По версии следствия, мужчина, намереваясь убить пасынка, достал нож и нанес колото-резанную рану передней поверхности грудной клетки слева и непроникающую колото-резанную рану задней поверхности левого плеча, после чего сбежал.

Мужчину задержала охрана больницы, а пострадавшему оперативно оказали медпомощь, благодаря чему он выжил. Органами следствия Быструшкин обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство".

"Прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Кроме того, он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, может оказать давление на лиц, его изобличающих, скрыться от органов следствия и суда", - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ходатайство было удовлетворено. Быструшкина отправили под стражу по 14 февраля 2026 года включительно. Постановление суда не вступило в законную силу.

Теги: Екатеринбург, СИЗО, больница, поножовщина, покушение, арест


