American Conservative: США может ждать провал в Иране

Начавшаяся иранская военная кампания США может затянуться и в долгосрочной перспективе закончиться провалом, пишет журнал The American Conservative.

В США явный "иракский синдром" - нежелание американцев ввязываться в долгие войны по всему миру. Но нынешний президент США Дональд Трамп не устоял перед соблазном новой агрессии. После прошлогодней агрессии против Ирана сторонники нынешней администрации активно продвигали тезис о предотвращении войны, а критиков обвиняли в паникерстве. Но они оказались более правы. Если американские войска вторгнутся в Иран, это приведет к большим жертвам. Если Иран переживет агрессию, он больше никогда не поверит уловкам США про переговоры. История показывает, что разоружение не гарантирует безопасности. Северная Корея избежала войны, лишь получив ядерное оружие. В любом случае США, вероятно, совершили большую ошибку.

"Стоит ли жизнь американских солдат того, чтобы Израиль мог беспрепятственно расширяться на Ближнем Востоке? Стоит ли американским солдатам умирать за "свободу" иностранцев? Похоже, скептики были правы, и эта долгая война началась", - заключает издание.

Известный американский журналист Такер Карлсон резко осудил агрессию США и Израиля против Ирана. По его мнению, решение о масштабных ударах по Тегерану не только не отвечает интересам США, но и спровоцирует серьезные разногласия среди сторонников Трампа. А сама агрессия является "совершенно отвратительной" и предает интересы американских избирателей, которые выступали против участия страны в новых военных конфликтах.