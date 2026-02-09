Прокуратура потребовала завести дело в отношении Слепакова*

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование юмориста Семена Слепакова* по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что Слепаков* был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка осуществления деятельности, предусмотренного для иностранных агентов. Но с октября прошлого года по настоящее время он продолжил распространять в одной из социальных сетей сообщения и материалы без плашки иноагента.

Слепакова* включили в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года. Ранее его оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за постов в социальных сетях без маркировки.

В сентябре 2024 года Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с него статус иностранного агента. Но его жалоба была отклонена.

Артист в 2022 году переехал с семьей в Израиль и сказал, что больше не планирует возвращаться в Россию.

* внесен в РФ в список иноагентов, а также террористов и экстремистов