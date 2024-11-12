Семена Слепакова* не исключили из списка иноагентов

Верховный суд России отказался исключать Семена Слепакова* из реестра иноагентов. Об этом сообщает Газета.ru.

Суд изучил жалобу артиста на включение в список иностранных агентов, но не нашел в ней указаний на нарушения, которые стали бы поводом рассматривать ее на заседании.

"Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", — написано в карточке производства.

Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с него статус иностранного агента 14 сентября этого года.

Семена Слепакова* включили в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за постов в социальных сетях без маркировки.

Артист в 2022 году переехал с семьей в Израиль и сказал, что больше не планирует возвращаться в Россию.

* внесен в список иноагентов, а также террористов и экстремистов