09 Февраля 2026
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Ужесточить контроль за доставкой товаров 18+ могут с помощью биометрии

В России для усиления контроля за продажей товаров 18+в интернете предлагают использовать биометрию.

По данным Общественной потребительской инициативы, курьеры и пункты выдачи часто пренебрегают проверкой паспорта. В результате алкоголь, энергетики, пиротехника и другие товары с возрастными ограничениями свободно попадают к детям.

Согласно проверкам, только каждый пятый заказ был остановлен из-за возраста покупателя. При этом ситуация стремительно ухудшается. Для решения проблемы ОПИ предлагает внедрить обязательную цифровую идентификацию с биометрией при оформлении и получении таких заказов, что предусмотрено законом о платформенной экономике.

К 2028 году около 10% всех платежей в России, по оценке экспертов, могут проходить с использованием биометрии, поэтому и продавцам, и покупателям придется адаптироваться к этой технологии, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что власти будут продавать биометрию россиян за 30 рублей.

Теги: биометрия, несовершеннолетние, торговля


