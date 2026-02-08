09 Февраля 2026
Спорт Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

В финале Матча Звезд КХЛ в Екатеринбурге забросили 11 шайб

На "УГМК Арене" в Екатеринбурге завершился звездный уик-энд Континентальной хоккейной лиги. В воскресенье состоялись решающие игры Матча Звезд КХЛ. В финале этого мини-турнира было заброшено сразу 11 шайб.

Как и на Матче Звезд в субботу, шоу началось с выступления известного артиста – на этот раз им стала певица Bearwolf. Артистка исполнила как свои собственные песни, так и хит Натальи Сенчуковой "Больше мне не звони", которому подпевала вся арена.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Певица Bearwolf на матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Сразу после концерта начался матч за третье место. "Бронзу" Матча Звезд КХЛ разыграли команды KHL Ural Stars и KHL World Stars, которые накануне уступили в полуфиналах.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Уральцы начали бодро и буквально за шесть минут отправили в ворота соперников шесть безответных шайб. Затем иностранцы, наконец, включились в игру и еще до перерыва сократили разрыв до трех.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Во второй половине встречи команды продолжили обмениваться голами. Финальная сирена зафиксировала победу уральской команды со счетом 9:6.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Голы у KHL Ural Stars: Роман Канцеров (дубль), Джош Ливо, Максим Денежкин, Егор Яковлев, Григорий Дронов, Алексей Василевский, Роман Горбунов, Михаил Григоренко.

Голы у KHL World Stars: Даниэль Спронг, Кевин Лабанк, Эндрю Потуральски, Виталий Пинчук, Митчелл Миллер, Адам Кленденинг.

В перерыве между матчами прошли еще три конкурса мастер-шоу. В конкурсе "Сила броска" всех обошел Григорий Дронов из челябинского "Трактора", разогнавший шайбу до 154,88 км/ч.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

В конкурсе вратарей не было равных Владимиру Галкину. Голкипер екатеринбургского "Автомобилиста" идеально выполнил все задания и набрал больше всех баллов.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Владимир Галкин и Павел Дацюк на матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

А победителем конкурса "Хоккейный керлинг", в котором участвовали тренеры звездных команд, стал Игорь Гришин. Наставник нижнекамского "Нефтехимика" своим точным броском отправил шайбу ближе к центру площадки, чем его коллеги по тренерскому цеху.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Наконец, пришло время для главного события уик-энда – финала Матча Звезд КХЛ. В решающей игре встретились победители полуфиналов: KHL RUS Stars и KHL U23 Stars.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Опытные россияне во главе с Александром Радуловым и Вадимом Шипачевым сразу дали понять, что поддаваться молодежи не намерены. На быстрый гол Даниила Орлова сборная российских звезд КХЛ ответила девятью (!) шайбами.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Не обходилось и без забавных моментов: в одном из эпизодов все вратари устроили между собой потасовку. В итоге все четверо были удалены и ворота команд остались совершенно пустыми. В одни из них моментально влетела шайба. Осознав, что проигрывают крупно, сборная молодых игроков в полном составе высыпала на площадку и понеслась в атаку. Однако судьи пресекли столь внушительное нарушение численного состава.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Под занавес встречи молодежь все же отыграла одну шайбу. Итог – 9:2. Сборная российских звезд стала победителем мини-турнира.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Голы у KHL RUS Stars: Данил Аймурзин (пять шайб), Андрей Белозеров (дубль), Константин Окулов, Вадим Шипачев.

Голы у KHL U23 Stars: Даниил Орлов, Михаил Ильин.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в КХЛ, самым ценным игроком финала Матча Звезд-2026 был признан Данил Аймурзин из череповецкой "Северстали" – его наградили призом в 500 тысяч рублей.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Команда-победитель получит 8 млн рублей, второе место – 4 млн рублей, третье место – 2 млн рублей. Общее количество зрителей Матча Звезд в Екатеринбурге за два дня составило 22 тысячи 769 человек.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Теги: КХЛ, Матч Звезд, финал, победитель, Екатеринбург


