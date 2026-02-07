07 Февраля 2026
Спорт Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Яркое шоу и град голов: в Екатеринбурге определились финалисты Матча Звезд КХЛ

В субботу в Екатеринбурге прошел первый день звездного уик-энда Континентальной хоккейной лиги. Сегодня определились финалисты Матча Звезд КХЛ, которые уже завтра выявят лучшего.

Такое мероприятие состоялось в столице Урала впервые. Оно прошло на открытой в прошлом году "УГМК Арене", где своих соперников принимает местный "Автомобилист".

Все началось с яркого шоу, кульминацией которого стало выступление известной певицы Miravi. После этого стартовал первый полуфинал, в котором сошлись команды KHL U23 Stars (сборная молодых звезд КХЛ) и KHL World Stars (сборная легионеров КХЛ).

Поначалу на площадке шла борьба. Иностранцы дважды выходили вперед, но молодежь каждый раз отыгрывалась. А затем и вовсе переломила ход матча.

При счете 4:2 KHL World Stars попытались вернуться в игру, забросив одну шайбу. Однако затем пропустили еще две.

Не обходилось и без курьезов: так, нападающий Даниэль Спронг оказывался в раме вместо вратаря и спасал свою команду от неминуемого гола. А в какой-то момент на льду оказались сразу два голкипера из одной команды – это вратарь сборной легионеров выкатился на площадку, чтобы помочь своим партнерам забить. Как вскоре оказалось, делать так нельзя даже в Матче Звезд.

В дальнейшем команды еще дважды обменялись забитыми голами. Итог первого полуфинала – 8:5 в пользу представителей будущего отечественного хоккея.

Голы у KHL U23 Stars: Артем Бондарь, Егор Виноградов (дубль), Матвей Короткий (хет-трик), Никита Евсеев, Егор Сурин.

Голы у KHL World Stars: Даниэль Спронг (дубль), Эндрю Потуральски (дубль), Кевин Лабанк.

Между полуфиналами прошли три конкурса мастер-шоу, где звезды КХЛ демонстрировали болельщикам свои умения. Так, в конкурсе "Эффектный буллит" всех удивил игрок уфимского "Салавата Юлаева" Алексей Василевский. Он исполнил буллит в национальном башкирском головном уборе – буреке, а вместе с клюшкой у него в руках был инструмент курай. Василевский сыграл на курае, вратарь отвлекся на музыку, пустился в пляс и тут же пропустил гол.

В конкурсе "Круг на скорость" равных не было Герману Точилкину из нижнекамского "Нефтехимика". Он пробежал всю площадку "УГМК Арены" за 13,733 секунды – это был однозначно лучший результат по сравнению с соперниками молодого хоккеиста.

Далее настал черед "Конкурса капитанов". Он состоял из шести этапов, каждый капитан выполнял шесть заданий подряд. Среди них были точность броска, хоккейный бильярд, точность паса, хоккейный баскетбол и другие. Лучше всех себя проявил лидер KHL World Stars Сэм Энэс из минского "Динамо". Он набрал 13 очков и оставил соперников позади.

После этого был сыгран второй полуфинал Матча Звезд, в котором сошлись KHL RUS Stars (сборная российских звезд КХЛ) и KHL Ural Stars – сборная, составленная из игроков екатеринбургского "Автомобилиста", челябинского "Трактора", магнитогорского "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева".

Российские звезды сходу взяли игру под свой контроль и повели 2:0. Уральцы попробовали переломить ход встречи, и им почти это удалось: в какой-то момент на табло загорелось 3:3.

Однако затем их соперники включили турбо-режим и забросили еще три шайбы. Итог – 6:3 в пользу KHL RUS Stars.

Голы у KHL RUS Stars: Константин Окулов (дубль), Андрей Белозеров (дубль), Вадим Шипачев, Егор Аланов.

Голы у KHL Ural Stars: Алексей Василевский, Джесси Блэкер, Дмитрий Силантьев.

Таким образом, в финале Матча Звезд КХЛ сойдутся KHL RUS Stars и KHL U23 Stars. А KHL Ural Stars и KHL World Stars поборются за третье место.

Уже завтра звездный уик-энд в Екатеринбурге продолжится. Кроме решающих матчей состоятся еще несколько конкурсов мастер-шоу.

Теги: КХЛ, Матч Звезд, полуфиналы, конкурсы, игроки, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

