06 Февраля 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Чиновники предупредили Путина о наступлении масштабного экономического кризиса к лету

Чиновники финансового блока кабмина России предупредили главу государства Владимира Путина о приближении экономического кризиса.

Речь идет о нескольких месяцах. Предупреждения Путину становятся все более настойчивыми. Российский президент, по данным The Washington Post, проинформирован, что без дальнейшего повышения налогов дефицит бюджета РФ продолжит расти из-за падающих нефтегазовых доходов. Кроме того, банковская система находится под увеличивающимся давлением из-за высоких процентных ставок и кредитов.

Один из топ-менеджеров заявил изданию, что инфляция выше официального значения в 6%, несмотря на крайне жесткую политику Банка РФ. По его словам, о предстоящем кризисе также говорят вынужденные увольнения тысяч рабочих и рекордная с пандемии COVID-19 волна закрытий заведений общепита.

Согласно анализу экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в 2024–2025 гг. материализовался весь спектр ключевых рисков для российской экономики. Среди них — обостряющийся дефицит рабочей силы на фоне неблагоприятной демографии, усиливающееся технологическое отставание от ведущих стран, сокращение сырьевых доходов и экспортной выручки, рост оборонной нагрузки и ужесточение санкционного прессинга.

Теги: Путин, экономика, экономический кризис


Ранее 24.12.2025 03:00 Мск Кабмин РФ начал готовиться к банковскому кризису в России
Ранее 17.12.2025 02:01 Мск В Академии наук заявили об ухудшении экономической ситуации в 2026 году

