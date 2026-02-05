КХЛ объявила участников конкурсов Матча Звезд-2026 в Екатеринбурге

Континентальная хоккейная лига объявила участников конкурсов Матча Звезд КХЛ-2026, который пройдет в Екатеринбурге на этой неделе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КХЛ, мастер-шоу будет разбито на два дня. В первый день состоятся конкурсы "Эффектный буллит", "Круг на скорость" и "Конкурс капитанов". Во второй – "Сила броска", "Конкурс вратарей" и "Хоккейный керлинг".

Так, в конкурсе "Круг на скорость" примут участие Герман Точилкин (U23 Stars, Нефтехимик), Даниэль Спронг (World Stars, Автомобилист), Даниил Пыленков (RUS Stars, Динамо Москва) и Роман Горбунов (Ural Stars, Автомобилист).

В "Конкурсе капитанов" будут проявлять себя Прохор Полтапов (U23 Stars, ЦСКА), Сэм Энэс (World Stars, Динамо Минск), Александр Радулов (RUS Stars, Локомотив) и Егор Яковлев (Ural Stars, Металлург).

В "Силе броска" будут состязаться Даниил Орлов (U23 Stars, Спартак), Митчелл Миллер (World Stars, Ак Барс), Дамир Шарипзянов (RUS Stars, Авангард) и Григорий Дронов (Ural Stars, Трактор).

А в "Конкурсе вратарей" примут участие Дмитрий Гамзин (U23 Stars, (ЦСКА), Зак Фукале (World Stars, Динамо Минск), Филипп Долганов (RUS Stars, Нефтехимик) и Владимир Галкин (Ural Stars, Автомобилист).

В "Хоккейном керлинге" поучаствуют все восемь тренеров четырех команд-участниц Матча Звезд в Екатеринбурге. А участники конкурса "Эффектный буллит" будут объявлены позднее.

Напомним, звездный уик-энд пройдет на "УГМК Арене" 7 и 8 февраля. Ранее в КХЛ назвали арбитров на Матч Звезд-2026.