Путин и Си Цзиньпин обсудили торговые взаимоотношения России и Китая

Президент России Владимир Путин провёл онлайн-встречу со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Темами разговора стали отношения двух стран в различных сферах.

"Для российско-китайских отношений, можно это с уверенностью сказать, любое время года – весна", - сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер, отметил российский лидер. Реализация Договора России и Китая о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве отвечает коренным интересам народов двух стран, укрепляет комплексное, всеобъемлющее взаимодействие России и Китая.

"Товарооборот уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку в $200 млрд", - сказал Путин.

В условиях нарастающей турбулентности в мире внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остаётся важным стабилизирующим фактором, уточнил президент России.