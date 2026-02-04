04 Февраля 2026
Спорт Свердловская область В России Омская область
Фото: Накануне.RU

Дисквалифицированный нападающий "Автомобилиста" Спронг отправился с командой в Омск

Нападающий екатеринбургского ХК "Автомобилист" Даниэль Спронг отправился в Омск, хотя принять участия в матче не сможет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, Спронг отправился на выезд вместе с командой. Однако выйти на лед в игре против "Авангарда" он не сможет из-за дисквалификации. Ранее форвард был дисквалифицирован на один матч чемпионата КХЛ за жестикуляцию во встрече с "Адмиралом" во Владивостоке.

Кроме этого, продолжает восстановление после травмы и остался в Екатеринбурге защитник Дмитрий Юдин. Также по семейным причинам пропустит выезд в Омск нападающий Рид Буше. Как отметили в клубе, он должен присоединиться к команде к следующему гостевому матчу, который "Автомобилист" проведет 10 февраля в Магнитогорске.

Встреча в Омске против "Авангарда" состоится в четверг, 5 февраля. А уже 7 и 8 февраля на "УГМК Арене" в Екатеринбурге впервые пройдет Матч Звезд КХЛ.

