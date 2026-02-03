В КХЛ назвали арбитров на Матч Звезд в Екатеринбурге

Континентальная хоккейная лига объявила состав судейской бригады на Матч Звезд КХЛ-2026, который уже на этой неделе состоится в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КХЛ, главными арбитрами станут Александр Соин и Евгений Ромасько. Соин работает в лиге с сезона-2009/10. Всего он отсудил 780 матчей, в том числе игры финалов Кубка Гагарина. Звездный уик-энд в Екатеринбурге станет первым в его карьере.

Его напарник Ромасько дебютировал в КХЛ в сезоне-2008/09. Через шесть лет он уехал работать в Северную Америку и вернулся в 2018 году. За 15 сезонов отработал 716 матчей КХЛ. Судил игры финалов Кубка Гагарина, чемпионаты мира (2019, 2021) и Олимпиаду (2022). Как и Соин, Ромасько в Екатеринбурге проведет свой первый Матч Звезд.

Линейными арбитрами будут Дмитрий Головлев и Максим Строганов. Головлев свой первый матч в КХЛ провел в сезоне-2012/13 и с тех пор отработал 646 игр, включая встречи финала плей-офф. Матч Звезд ранее он не судил.

Строганов судит матчи лиги с сезона-2017/18. На его счету 364 игры. В Екатеринбурге он, как и все его коллеги, дебютирует на Матче Звезд КХЛ.

Звездный уик-энд пройдет на "УГМК Арене" 7 и 8 февраля. В программе первого игрового дня – мастер-шоу и два матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал. Ранее были названы капитаны команд на Матч Звезд КХЛ-2026.