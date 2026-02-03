Кремль не получал от Эпштейна предложений о встрече с Путиным

Кремль не получал каких-либо предложений от покойного финансиста Джеффри Эпштейна о встрече с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков RTVI.

Из обнародованных в конце января документов по делу покойного финансиста следует, что он хотел встретиться с Путиным. Имя российского президента многократно упоминается в файлах Эпштейна, в основном он фигурирует в новостных статьях, которыми обменивался финансист с собеседниками. А в двух письмах от 2011 и 2014 годов обсуждается возможность встречи с президентом России.

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов упоминаются в файлах Минюста США по делу Джеффри Эпштейна.

В опубликованных документах также есть информация о том, что более 30 лет назад в Нью-Джерси девочку-подростка принудили к сексу с президентом США Дональдом Трампом. В опубликованных ранее файлах уже упоминалось обвинение Трампа в изнасиловании несовершеннолетней. Позже фотография Трампа была удалена из материалов.