В Подмосковье осуждён рэпер Гуф

В Подмосковье Наро-Фоминский городской суд вынес приговор рэперу Гуфу (Алексей Долматов).

Он осуждён по статье "Самоуправство, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения". Приговор – год лишения свободы условно, с испытательным сроком на год, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области. Такой же срок получил и соучастник музыканта.

По версии обвинения, 23 октября 2024 г. в помещении банно-оздоровительного комплекса Долматов и его подельник похитили у жертвы IPhone 14 Pro. Рэпер ударил пострадавшего по лицу и угрожал ему расправой, а второй участник нападения держал руки жертвы.