Образование В России
Фото: Накануне.RU

Правительство выступило против повышения зарплат учителей

Депутаты КПРФ предложили гарантировать оклад учителей на одну ставку не ниже двух МРОТ в регионе. Такой законопроект был внесен в Госдуму, но Правительство его не поддержало.
Ранее подобные законопроекты не раз вносились в Госдуму, и позиция Правительства не изменилось, говорится в заключении Правительства. Вызывает интерес аргументация, на основании которой власти отвергают такие законопроекты. Они считают, что законопроект не соответствует принципу равной оплаты за труд равной ценности, а Трудовым кодексом уже урегулированы вопросы зарплаты работников государственных и муниципальных учреждений. Отмечается, что за зарплату учителей отвечают регионы. Наконец, не определены источники финансирования.

Ранее член СПЧ Игорь Ашманов говорил, что на повышение зарплаты учителей нужно несколько сотен миллиардов рублей в год, при этом на цифровизацию образования выделяются триллионы.

В пояснительной записке говорится, что педагог — это не просто наемный работник, а тот, кто готовит будущее России. Но его положение плачевное. По данным Росстата, в 2025 году средняя зарплата учителей в России — 55 634 рубля в месяц за всю нагрузку, в то же время за январь-август 2025 года средняя начисленная зарплата иным категориям работников составила 93 тысячи рублей в месяц. Почему учителя поставлены в такое положение государством, непонятно. В статье 144 Трудового кодекса четко говорится, что Правительство может устанавливать базовые оклады и базовые ставки зарплаты по профессиональным квалификационным группам, законодательство этому не мешает. При предлагаемом изменении для финансирования базовой ставки зарплаты учителей на уровне двух МРОТ потребуется около 600 млрд рублей. Но на учителей у властей денег нет.

По данным независимого профсоюза "Учитель", оклад учителей почти во всех регионах меньше МРОТ, во многих - кратно. Только за счет доплат и надбавок его дотягивают до МРОТ. В среднем учителя в России работают на 1,6 ставки, то есть на одну ставку их зарплата на руки составляет около 30 тыс. рублей, что соответствует работникам самых низкоквалифицированнымх профессий. Член-корреспондент РАН и лидер "Родной школы" Алексей Савватеев считает, что это позор для страны, которая не может обеспечить учителям достойную зарплату. По его мнению, это напрямую угрожает будущему России, потому что система образования скрепляет страну, но неуклонно деградирует. Во многих школах часть предметов нормально уже не ведется из-за нехватки учителей и невозможности качественно это делать при работе на две ставки, которые приходится брать.

Чтобы хоть что-то заработать, учителя взваливают на себя неподъемную нагрузку, жертвуя качеством преподавания. Качественно преподавать предмет, работая на две ставки, невозможно, подчеркивает первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

В 2024 году было решение Конституционного суда РФ о том, что основная зарплата, без доплат и надбавок, не может быть ниже МРОТ. Но зарплаты учителей остаются на том же уровне. А оплата их труда сверх одной ставки регулируется приказом Минпроса, согласно которому переработки оплачиваются не по повышенному тарифу, а по обычному, что противоречит Трудовому кодексу.

