На полях СВО погиб человек, напавший на губернатора Мурманской области

В зоне специальной военной операции погиб Александр Быданов, ранее получивший солидный срок за нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

О смерти Быданова говорится на его странице "ВКонтакте". Он погиб 4 января. Прощание состоится в 11.00 17 февраля в ритуальном зале города Апатиты. Поминальный обед пройдёт в кафе-столовой "Ивушка" в 13:00.

4 апреля 2024 г. Александр Быданов напал на губернатора Мурманской области с ножом. Это случилось после встречи главы региона с жителями Апатитов у выхода из местного дома культуры.Свой поступок он объяснил "внутренним голосом". Злоумышленник не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как напасть на Чибиса. В СКР сообщали, что нападавший испытывал к губернатору неприязнь, при этом лично знаком с ним не был. 24 октября 2024 г. Быданов получил 13 лет колонии строгого режима.