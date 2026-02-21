21 Февраля 2026
Происшествия Мурманская область
Фото: Накануне.RU

На полях СВО погиб человек, напавший на губернатора Мурманской области

В зоне специальной военной операции погиб Александр Быданов, ранее получивший солидный срок за нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

О смерти Быданова говорится на его странице "ВКонтакте". Он погиб 4 января. Прощание состоится в 11.00 17 февраля в ритуальном зале города Апатиты. Поминальный обед пройдёт в кафе-столовой "Ивушка" в 13:00.

4 апреля 2024 г. Александр Быданов напал на губернатора Мурманской области с ножом. Это случилось после встречи главы региона с жителями Апатитов у выхода из местного дома культуры.Свой поступок он объяснил "внутренним голосом". Злоумышленник не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как напасть на Чибиса. В СКР сообщали, что нападавший испытывал к губернатору неприязнь, при этом лично знаком с ним не был. 24 октября 2024 г. Быданов получил 13 лет колонии строгого режима.

Теги: Александр Быданов, Андрей Чибис, нападение, СВО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.10.2024 13:55 Мск Напавший на главу Мурманской области получил 13 лет
Ранее 24.10.2024 11:51 Мск Гособвинение запросило напавшему на Чибиса 14,5 года колонии
Ранее 03.10.2024 13:20 Мск Обвиняемый в нападении на Чибиса не признает вину в покушении на убийство губернатора
Ранее 26.09.2024 01:43 Мск Продлен арест обвиняемому в нападении на губернатора Мурманской области
Ранее 18.04.2024 14:45 Мск Переживший покушение мурманский губернатор вышел на работу
Ранее 12.04.2024 15:00 Мск Мурманский губернатор выписан после ранения
Ранее 09.04.2024 12:00 Мск Раненый глава Мурманской области начал ходить
Ранее 06.04.2024 13:31 Мск Напавшего на губернатора Мурманской области арестовали в больничной палате
Ранее 06.04.2024 12:07 Мск Напавший на губернатора Мурманской области пожелал извиниться перед ним
Ранее 05.04.2024 13:38 Мск Названо имя врио губернатора Мурманской области
Ранее 05.04.2024 12:03 Мск Охрана губернатора Чибиса во время нападения находилась рядом
Ранее 05.04.2024 10:40 Мск Охрану губернатора Югры усилят после покушения на главу Мурманской области
Ранее 05.04.2024 08:29 Мск СК: Напавший на Чибиса объяснил свой поступок неприязнью к нему
Ранее 05.04.2024 03:02 Мск В мурманском Минздраве рассказали о состоянии Чибиса
Ранее 05.04.2024 02:00 Мск Напавший на мурманского губернатора объяснил свой поступок "внутренним голосом"
Ранее 05.04.2024 01:32 Мск Главврач больницы: состояние Чибиса тяжелое
Ранее 05.04.2024 00:08 Мск На мурманского губернатора Чибиса напали с ножом

