Поиск подрядчика для строительства фабрики микрочипов "Карат" не увенчался успехом

Проект строительства первой в стране фабрики микрочипов "Карат" в технопарке "Космос" остался без подрядчика. АО "Управляющая компания экосистемы "Космос" отклонило все заявки, сообщается на сайте госзакупок.

Заявки принимались с 30 января по 17 февраля текущего года. Цена договора составляла 2 млрд 374 млн 500 тыс.721,31 рубль. За эти деньги от подрядчика требовалось провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию с получением положительного заключения госэкспертизы, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, а также провести строительно-монтажные работы.

"Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены", - говорится в протоколе от 17 февраля. Согласно ему, единственным участником было ООО "Индастриал Констракшн", однако оно не соответствовал требованиям.

Напомним, что в начале февраля Андрея Мисюру сместили с поста директора "Корпорация развития Среднего Урала" - акционера АО "Управляющая компания экосистемы" Космос". Его отставка произошла на фоне известия о переносе сроков сдачи в эксплуатацию фабрики микрочипов "Карат" с конца 2026 года на конец 2027 года. Должность гендиректора отдали Денису Гарбузову.