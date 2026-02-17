Стыдно сказать? В мэрии Краснодара отказались отвечать, сколько платят учителям на ставку

Средняя зарплата учителей в Краснодаре по итогам 2025 года составила 72 тыс. рублей. Об этом пишут местные СМИ по ссылкой на городской департамент образования.

Там объяснили, что зарплата учителя складывается из оклада, компенсаций и стимулирующей части, которая зависит от результатов работы. При этом отказались сообщать, сколько в среднем получает учитель на ставку. Это неудивительно, так как такая зарплата, которая и без того существенно ниже средней в регионе, приводится за всю нагрузку, а она почти везде в России составляет более 1,5 ставок. В частности, по данным "Родной школы", учителя на Кубани в 2024 году работали в среднем на 1,5 ставки. За вычетом НДФЛ на одну ставку выходит около 42 тыс. рублей.

"Такая ситуация неизбежно приводит к истощению, потере мотивации и, как следствие, к снижению качества преподавания. Выгоревшие учителя... в конечном итоге теряют интерес к своей работе. И на фоне этого учителя получают денег на уровне дворников. И это - факт. Настолько у нас в государстве ценят труд учителя", - писало ранее местное издание KubanPress.

С 2026 года учителям региона повысили зарплату на 5 тыс. рублей, то есть будет около 47 тыс. Для сравнения, по данным "ГородРабот.ру", в целом средняя зарплата в Краснодарском крае превысила чистыми 90 тыс. рублей. То есть учителям платят в два раза меньше, чем всем остальным. Почему труд учителя оплачивается на таком нищенском уровне, объяснить никто не может.

Профессор математики Александр Иванов считает, что учителю сегодня "платят тот минимум, который обеспечивает выполнение его "стратегической задачи": дискредитации учительской профессии в глазах детей и родителей (ибо через эту дискредитацию лежит путь к дешевой и контролируемой цифровой массовой школе)".