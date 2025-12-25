Глава СПЧ призвал дать учителям "приличную" зарплату - на уровне МРОТ

Зарплата российского учителя на ставку должна быть "приличной" - не ниже МРОТ. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на встрече с журналистами.

"Моя позиция: надо все упростить. Надо сделать выплаты по ставке везде одинаковые, приличные, не ниже МРОТ. И ставка учителя не должна быть ниже этой суммы. А дальше уже классное руководство, проверка тетрадей, внеклассная работа, местные надбавки", - сказал он.

Слова Фадеева о "приличной зарплате" на уровне МРОТ звучат как ирония, но на самом деле представляют собой революцию в оплате труда учителей. В подавляющем большинстве регионов оклад учителей ниже МРОТ, и только за счет доплат и надбавок получается чуть выше МРОТ. Притом что в 2024 году было решение Конституционного суда РФ о том, что основная зарплата, без доплат и надбавок, не может быть ниже МРОТ. К тому же оплата труда учителей сверх одной ставки регулируется приказом Минпроса, согласно которому их переработки оплачиваются не по повышенному тарифу, а по обычному, что противоречит Трудовому кодексу. В итоге учителя в большинстве регионов получают на ставку 25-30 тыс. рублей.

Член СПЧ и специалист по ИИ Игорь Ашманов говорит, что на повышение зарплат учителям надо 300 млрд рублей в год, но у государства на это денег нет. Зато есть деньги на цифровизацию образования, куда вливают триллионы.