Завершено расследование о взрыве газа в Нижнем Тагиле, где погибли 11 человек

Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в трагедии в Нижнем Тагиле в августе 2024 года. В тот день в многоквартирном пятиэтажном доме на улице Сибирской произошел взрыв газа и обрушение двух подъездов, под завалами которого погибло 11 человек.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - рассказали в пресс-службе областного СКР.

На скамье подсудимых оказались трое сотрудников "Газэкса" - два слесаря и мастер, а также мать одной из погибших девочек. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ, ч. 3 ст. 238 УК РФ, ч. 1 ст. 118 УК РФ и ст. 168 УК РФ.

По версии следствия, с августа 2019 по август 2024 года обвиняемая - хозяйка квартиры на первом этаже - нарушила правила пользования и содержания внутриквартирного газового оборудования. Газовый шланг на кухне она замуровала в стену и подсоединила его к плите, из-за чего газовики не могли провести визуальный контроль при проверке. Более того, она допустила к использованию газовой плиты лиц, не прошедших необходимый инструктаж, а также оставила открытым кран на газовом оборудовании и надолго ушла из дома.

47-летний мастер службы специализированной организации, 35-летний и 42-летняя слесари по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования допустили ряд существенных нарушений при проведении работ по техническому обслуживанию газового оборудования, расположенного в указанном доме.

Совокупность этих действий привела к трагедии 1 августа 2024 года. Следователи установили, что взрыв произошел именно в квартире обвиняемой из-за утечки газа, что повлекло детонацию скопившейся газовоздушной смеси и последовавшее разрушение первого и второго подъездов многоквартирного дома.

Погибли пять взрослых и шесть детей. Травмы получили семь взрослых и пять детей. Кроме того, причинен материальный ущерб гражданам и городу на общую сумму свыше 230 млн рублей. Потерпевшими признаны более 140 человек - все они были допрошены.

Ранее сама тагильчанка, ставшая обвиняемой, записала обращение к главе СКР Александру Бастрыкину и заявила, что специалисты, проводившие экспертизу по ее делу, якобы даже не выезжали на место обрушения.