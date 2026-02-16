В Свердловской области назначен заместитель министра энергетики и ЖКХ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Сергея Лобанова заместителем министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, Паслер подписал соответствующий указ. Лобанов является выпускником первого потока "школы мэров" – программы профессиональной переподготовки "Эффективное управление муниципалитетом". Ранее он работал на руководящих постах в организациях ЖКХ. В 2017 году был назначен заместителем главы администрации Ирбита, а с марта 2023 года был заместителем главы администрации Туринского муниципального округа.

Как уточнили в департаменте, Сергей Лобанов приступает к исполнению обязанностей замминистра энергетики и ЖКХ с сегодняшнего дня, 16 февраля.

Напомним, в конце 2025 года в Свердловской области был назначен новый министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона вместо осужденного за взятку Николая Смирнова.