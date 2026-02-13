Лувр ограблен на €10 миллионов

Во Франции раскрыта схема кражи у Лувра €10 млн (917 млн руб.).

Наживались аферисты на продаже фальшивых билетов и перебронировании экскурсий с гидом. Задержаны девять человек. Среди них – два сотрудника музея и экскурсоводы, а также один человек, подозреваемый в организации аферы. Сумма ущерба – более €10 млн (917 млн руб.), пишет Le Parisien.

В 2025 г. произошла другая громкая история, связанная с этим музеем. Ограбление Лувра в Париже произошло 19 октября. Трое преступников в масках попали в здание через грузовой лифт, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона. Разбив окна, двое проникли внутрь, а третий остался снаружи.

Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь и диадему. После этого они скрылись на автомобиле. Один из экспонатов — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — удалось найти. Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн. 26 октября были задержаны два подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Позже были задержаны еще пять новых подозреваемых. Восемь драгоценных экспонатов, похищенных из музея, до сих пор не найдены.