Сбер сообщает о росте кредитных портфелей для аграриев Челябинской и Тюменской областей

Кредитный портфель Сбера в АПК Челябинской области по итогам 2025 года вырос на 4% и составил 29,5 млрд рублей. На льготное финансирование аграриев Сбербанк в 2025 году направил 7,4 млрд рублей, это в 3,3 раза больше, чем годом ранее.

Банк в регионе обслуживает 2,8 тысячи сельхозпредприятий, 39% относятся к сфере сельского хозяйства, 61% — к пищевой промышленности.

Анна Салеева, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка отмечает: «Поддержка АПК — одно из наших приоритетных направлений. Мы понимаем, насколько людям, которые трудятся на земле и производят сельскохозяйственные товары, важно получать финансирование вовремя, особенно в период сезонных работ. Сегодня наша задача — помогать бизнесу повышать эффективность и находить новые точки роста. Сбер кроме банковских услуг также помогает в вопросах страхования, логистики, юридического сопровождения, внедрения современных технологий, включая инструменты на базе искусственного интеллекта».

А в Тюменской области за 2025 год кредитный портфель Сбера в сфере АПК составил 7,1 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом достиг 11%. На льготное финансирование аграриев Сбербанк в 2025 году направил более 2,8 млрд рублей, это на 43% выше, чем годом ранее.

Банк в регионе обслуживает 1,6 тысячи сельхозпредприятий, 49% относятся к сфере сельского хозяйства, 51% — к пищевой промышленности.

Финансирование по программе льготного кредитования АПК доступно для реализации инвестиционных проектов и текущей деятельности. Объем инвестиционных кредитов не ограничен, срок их возврата может составлять от 2 до 15 лет. На текущую деятельность можно получить до 600 млн рублей сроком до одного года.