12 Февраля 2026
Общество В России
Фото: kp.ru, Артем Килькин

СК завершил расследование дела актера Смольянинова*

Следователи завершили расследование дела актера Артура Смольянинова* о фейках о ВС России. Об этом сообщили РИА Новости в СК РФ.

Артист объявлен в международный розыск. Кроме того, наложен арест на принадлежащее ему имущество.

Ранее сообщалось, что актеру заочно предъявлено обвинение в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды в сети, а также распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц.

Звезда фильма "9 рота" активно выступал против СВО, после чего уехал за границу. В октябре 2022 года суд в Москве оштрафовал актера на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Поводом для составления протокола стали высказывания артиста о спецоперации, произнесенные во время видеоинтервью. Согласно экспертизе, Смольянинов* характеризовал "действия Вооруженных сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом".

* внесен в реестр иностранных агентов, а также признан террористом и экстремистом

Теги: Артур Смольянинов, розыск


