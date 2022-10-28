Смольянинова оштрафовали за дискредитацию ВС России

Суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Поводом для составления протокола стали высказывания артиста об спецоперации, произнесенные во время видеоинтервью. Об этом стало известно в ходе слушания, передает РИА Новости.

Согласно экспертизе, Смольянинов характеризовал "действия Вооруженных сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом".

Звезда фильма "9 рота" активно выступал против спецоперации на Украине, после чего уехал за границу. По словам актера, он получил предложение о работе в США.