Присяжные признали виновным Шахина Шыхлински в деле о покушении на убийство 20-летней давности

В Кировском районном суде Екатеринбурга присяжные заключили, что бывший глава уральской азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински, а также Шуджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал и Мазахир Сафаровы виновны в убийстве и покушении на убийство местных предпринимателей в 2001, 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

"Коллегия присяжных заседателей в составе 6 человек признала подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях. По мнению присяжных, снисхождения достоин лишь Бакир Сафаров", - сообщили в суде.

Отметим, что именно подсудимые ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Сегодня пройдут обсуждения последствий вердикта со сторонами, вторые прения сторон и последнее слово подсудимых.

Напомним, что судебный процесс сразу закрыли от СМИ, якобы из-за угроз потерпевшему со стороны обвиняемых.